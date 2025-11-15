Aforismi
Citazione dal film L'odio di Hubert

È la storia di una società che precipita e che mentre sta precipitando si ripete per farsi coraggio fino a qui tutto bene, fino a qui tutto bene, fino a qui tutto bene, ma il problema non è la caduta ma l'atterraggio.

Dal film

L'odio
Hubert

L'odio: approfondimenti

Leggi le frasi di altri personaggi oltre a Hubert e scopri di più sul film:

Frasi del film L'odio Trama e dati sul film Locandina e poster Film di Mathieu Kassovitz L'odio su Amazon

Breve trama del film

[da Wikipedia]
Il film narra le vicende di tre ragazzi della banlieue di Parigi a seguito degli scontri nati dopo il pestaggio da parte di un poliziotto di un ragazzo fermato per dei controlli, Abdel, gravemente ferito e ricoverato in fin di vita. Gli scontri vengono mostrati all'inizio del film con immagini documentaristiche di archivio reali. Il film racconta, con precisi riferimenti cronologici, del giorno e della notte successive agli scontri.

Vinz, uno dei tre ragazzi, è un ragazzo ebreo pieno di rabbia verso la polizia. Vede sé stesso come...

Se sognare un poco è pericoloso, la sua cura non è sognare meno ma sognare di più, sognare tutto il tempo. [Altra versione] | Se un po' di sogno è pericoloso, quel che ce ne guarisce non è sognare di meno, ma di più, fare tutto il sogno.

