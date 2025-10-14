Jack Burton

Resta aggiornato sulle frasi dei film Iscriviti alla NEWSLETTER

Temi correlati Questa frase è presente in: Frasi, citazioni e aforismi sulle sedie

Commenta

Grosso guaio a Chinatown: approfondimenti

Leggi le frasi di altri personaggi oltre a Jack Burton (ruolo interpretato da Kurt Russell) e scopri di più sul film:

Breve trama del film

[da Wikipedia]

Il rozzo camionista Jack Burton e il suo giovane amico Wang Chi si recano all'aeroporto di San Francisco per prendere la fidanzata di Wang, Miao Yin, una meravigliosa donna dagli occhi verdi. All'aeroporto, Yin viene rapita da una gang di cinesi chiamati "I Signori della Morte" che la portano a Chinatown con l'intenzione di venderla come schiava sessuale.



Jack e Wang cercano di seguire i rapitori entrando nei quartieri di Chinatown e restano bloccati in un violento scontro tra i Chang Sing e i Wing Kong: questi hanno interrotto il...Leggi di più

Frasi di attori o personalità celebri correlate al film

Altri film da cui sono tratte celebri frasi e dialoghi