Aforismi
Citazione dal film Grosso guaio a Chinatown di Jack Burton

Frena quella spider.

[Cercando di fermare Lo Pan che si allontana sulla sedia a rotelle]

Dal film

Grosso guaio a Chinatown
Jack Burton

Breve trama del film

[da Wikipedia]
Il rozzo camionista Jack Burton e il suo giovane amico Wang Chi si recano all'aeroporto di San Francisco per prendere la fidanzata di Wang, Miao Yin, una meravigliosa donna dagli occhi verdi. All'aeroporto, Yin viene rapita da una gang di cinesi chiamati "I Signori della Morte" che la portano a Chinatown con l'intenzione di venderla come schiava sessuale.

Jack e Wang cercano di seguire i rapitori entrando nei quartieri di Chinatown e restano bloccati in un violento scontro tra i Chang Sing e i Wing Kong: questi hanno interrotto il...Leggi di più

