Dialogo dal film Tartarughe Ninja II - Il segreto di Ooze
Splinter: Siete stati visti?
Leonardo: Naturalmente no, Maestro Splinter!
Donatello: Noi pratichiamo l'arte ninja!
Michelangelo [Nascosto dietro Leonardo]: L'arte dell'invisibilità!
Splinter: Mmmhhh... [Mostra un giornale con la loro foto]...Praticatela di più allora. Dieci salti. E ricordate: Va' ninja, va' ninja, va' va' va'![Le Tartarughe si mettono a saltare] Ne ho inventata un'altra delle mie!
Breve trama del film
[da Wikipedia]
Il film riprende dagli eventi finali della pellicola precedente. Le Tartarughe Ninja e il loro maestro Splinter si sono trasferiti nella casa della reporter April O'Neil, loro amica umana e hanno stretto amicizia con Keno, un ragazzo che consegna le pizze a domicilio. Intanto i membri rimasti del Clan del Piede si sono radunati in una discarica, nella quale Tatsu, il braccio destro del loro ex-leader Shredder intende diventare il nuovo capo. Improvvisamente però il temibile Shredder risorge dai rifiuti, sopravvissuto allo scontro...Leggi di più