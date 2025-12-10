Dialogo dal film Tartarughe Ninja II - Il segreto di Ooze

Resta aggiornato sulle frasi dei film Iscriviti alla NEWSLETTER

Temi correlati Questa frase è presente in: Frasi sulle tartarughe

Commenta

Tartarughe Ninja II - Il segreto di Ooze: approfondimenti

Leggi altri dialoghi, frasi celebri e curiosità tratte dal film Tartarughe Ninja II - Il segreto di Ooze:

Breve trama del film

[da Wikipedia]

Il film riprende dagli eventi finali della pellicola precedente. Le Tartarughe Ninja e il loro maestro Splinter si sono trasferiti nella casa della reporter April O'Neil, loro amica umana e hanno stretto amicizia con Keno, un ragazzo che consegna le pizze a domicilio. Intanto i membri rimasti del Clan del Piede si sono radunati in una discarica, nella quale Tatsu, il braccio destro del loro ex-leader Shredder intende diventare il nuovo capo. Improvvisamente però il temibile Shredder risorge dai rifiuti, sopravvissuto allo scontro...Leggi di più

Altri film da cui sono tratte celebri frasi e dialoghi