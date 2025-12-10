DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
Citazione dal film Harry Potter e il prigioniero di Azkaban di Professoressa Cooman
Professoressa Cooman
Temi correlatiQuesta frase è presente in:
Commenta
Harry Potter e il prigioniero di Azkaban: approfondimenti
Leggi le frasi di altri personaggi oltre a Professoressa Cooman e scopri di più sul film:
Frasi del film Harry Potter e il prigioniero di Azkaban Trama e dati sul film Locandina e poster Film di Alfonso Cuarón Harry Potter e il prigioniero di Azkaban su Amazon
Breve trama del film
[da Wikipedia]
Dopo il secondo anno ad Hogwarts, Harry Potter è tornato a trascorrere le vacanze estive dai Dursley. Un giorno viene a trovarli la sorella di zio Vernon, Marge, che odiando Harry quanto i Dursley, lo umilia ripetutamente finché egli, perdendo la calma, la gonfia accidentalmente con la magia e scappa di casa. Dopo gli si avvicina un grosso cane nero, che sembra volerlo attaccare, quando compare un autobus molto particolare, il Nottetempo, un mezzo di trasporto gratuito ed invisibile ai Babbani che soccorre, durante la notte, i maghi...Leggi di più
Frasi di attori o personalità celebri correlate al film