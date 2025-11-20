Cazzo, ma quante volte ve lo devo dire di non sparare?! Laggiù, c'è una bomba atomica!

DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
Citazione dal film Nome in codice: Broken Arrow di Vic Deakins
Vic Deakins
Breve trama del film
[da Wikipedia]
Il maggiore Vic "Deak" Deakins e il capitano Riley Hale sono due esperti piloti della United States Air Force e amici cui viene assegnata una missione notturna su un bombardiere Stealth B-3, che consiste nel decollare dalla base di Whiteman, nel Missouri, con due bombe nucleari B-83 e sorvolare lo Utah cercando di eludere i radar.
Una volta in volo, Deakins rivela a sorpresa la sua intenzione di rubare i due ordigni e, dopo un breve scontro, espelle Hale dall'aereo con il seggiolino eiettabile. Prima di far schiantare il velivolo...Leggi di più
