Aforismi
Citazione dal film Nome in codice: Broken Arrow di Vic Deakins

Cazzo, ma quante volte ve lo devo dire di non sparare?! Laggiù, c'è una bomba atomica!

Dal film

Nome in codice: Broken Arrow
Vic Deakins

Breve trama del film

[da Wikipedia]
Il maggiore Vic "Deak" Deakins e il capitano Riley Hale sono due esperti piloti della United States Air Force e amici cui viene assegnata una missione notturna su un bombardiere Stealth B-3, che consiste nel decollare dalla base di Whiteman, nel Missouri, con due bombe nucleari B-83 e sorvolare lo Utah cercando di eludere i radar.

Una volta in volo, Deakins rivela a sorpresa la sua intenzione di rubare i due ordigni e, dopo un breve scontro, espelle Hale dall'aereo con il seggiolino eiettabile. Prima di far schiantare il velivolo...Leggi di più

