Dialogo dal film American Pie
[Finch e la mamma di Stifler sul tavolo da biliardo]
Finch: Ho voglia di bere qualcosa...
Mamma di Stifler: Se vuoi di sopra ci sono delle birre...
Finch: La birra è la bevanda dei cretini... io preferisco i superalcolici... liquori... la roba seria!
Mamma di Stifler: In quel mobile c'è dello scotch... invecchiato di 18 anni... proprio come piacciono a me...
Breve trama del film
[da Wikipedia]
Jim Levenstein, Kevin Myers, Paul Finch e Chris Ostreicher sono quattro amici che stanno per finire l'ultimo anno di liceo e sono ossessionati dalla loro verginità. Alla fine dell'ennesima festa passata in bianco, decidono di stringere un patto di reciproco aiuto al fine di copulare prima della fine dell'anno scolastico. L'ultima occasione è la festa a casa dello scafatissimo Stifler in riva al lago, dove tutti si recano dopo il ballo di fine anno nella palestra della scuola.
Jim Levenstein è fortemente attratto da Nadia, stupenda...
