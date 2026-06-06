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Frasi di Fabrizio De André
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Puoi trovare le frasi di Fabrizio De André anche in questi temi: Diamanti Addio Pioggia Aspettare Idee Lentezza Poesia Poeti Prudenza Canzoni Scrivere Influenza Invenzione Imbarazzo Fragilità Scoppi Droghe Discorsi Sardegna Foreste Indipendenza Coincidenze Merito Errore Ottimismo Probabilità Italia Elemosina 100 Cena Pranzo Cucchiai Lumache Male Istinto Passioni Mostri Animali Matematica Utopia Fidanzate Vanità Freddo Baci Stanchezza Sole Sorriso Disprezzo Vittime Condanne Battaglia Umore Inverno Grano Paradiso Voce Gesù Rancore Braccia Croci Foglie Tempo Rose Consigli Primavera Giallo Notizie Originalità Morte Labbra Bianco Colore Sangue Ansia Prostitute Idiozia Premi Vigliaccheria Dolore Odori Neve Vergogna Muri Crescere Vino Rosso Rifiuti Verginità Campagna Dita Tenerezza Ali Timore Carezze Confini Femmine Martelli Sudore Denti Potere Resurrezione Agonia Fame Invidia Sera Battaglie Petto Bandiere Truffatori Adulti Giardino Mele Bere Fiato Sguardo Promesse Orizzonte Guarigione Fumo Tacere Dormire Ossigeno Esperimenti Copie Ballo Polvere Ragazze Ubriachezza Svegliarsi Tentazioni Cadute Terrore Bombe Cervello Respiro Rinunce Violenza Ginnastica Obbedienza Pane Delitto Meraviglia Marinai Folla Fuoco Distrazione Verde Serenità Chitarre Pantaloni Cani Cristoforo Colombo Aborto Gelato Scommesse Ricordi Carta Blu Pozzo Pianto Boschi Pistole Naso Orecchie Nuvole Lacrime Disegnare Capelli Pelle Ragni Tristezza Dubbi Nostalgia Preziosità Adesso Notte Ruggine Prigione Spugne Palermo Proteste Vertigini Maschio Carne Arrendersi Cemento Segreti Scrittura Calendario Soldati Sollievo Miseria Specchi Carità Inganno Calma Spietatezza Fallimento Spie Nemico Nascondersi Luce Schiena Corde Vomito Ostinazione Leggi Disobbedienza Branco Privilegi Parchi Fratellanza Anarchia Scarpe Emarginazione Persone Problemi Domande Risposte Gesti Capitalismo Bisogni Soldi Giornalisti Cultura Televisione Ricatti Linguaggio Magia Volgarità Maledizioni Sapori Cibo Onestà Timidezza Conigli Erba Applausi Preghiera Possibilità Piacere Solitudine Silenzio Universo Bestie Aids
Puoi trovare le frasi di Fabrizio De André anche in questi temi: Diamanti Addio Pioggia Aspettare Idee Lentezza Poesia Poeti Prudenza Canzoni Scrivere Influenza Invenzione Imbarazzo Fragilità Scoppi Droghe Discorsi Sardegna Foreste Indipendenza Coincidenze Merito Errore Ottimismo Probabilità Italia Elemosina 100 Cena Pranzo Cucchiai Lumache Male Istinto Passioni Mostri Animali Matematica Utopia Fidanzate Vanità Freddo Baci Stanchezza Sole Sorriso Disprezzo Vittime Condanne Battaglia Umore Inverno Grano Paradiso Voce Gesù Rancore Braccia Croci Foglie Tempo Rose Consigli Primavera Giallo Notizie Originalità Morte Labbra Bianco Colore Sangue Ansia Prostitute Idiozia Premi Vigliaccheria Dolore Odori Neve Vergogna Muri Crescere Vino Rosso Rifiuti Verginità Campagna Dita Tenerezza Ali Timore Carezze Confini Femmine Martelli Sudore Denti Potere Resurrezione Agonia Fame Invidia Sera Battaglie Petto Bandiere Truffatori Adulti Giardino Mele Bere Fiato Sguardo Promesse Orizzonte Guarigione Fumo Tacere Dormire Ossigeno Esperimenti Copie Ballo Polvere Ragazze Ubriachezza Svegliarsi Tentazioni Cadute Terrore Bombe Cervello Respiro Rinunce Violenza Ginnastica Obbedienza Pane Delitto Meraviglia Marinai Folla Fuoco Distrazione Verde Serenità Chitarre Pantaloni Cani Cristoforo Colombo Aborto Gelato Scommesse Ricordi Carta Blu Pozzo Pianto Boschi Pistole Naso Orecchie Nuvole Lacrime Disegnare Capelli Pelle Ragni Tristezza Dubbi Nostalgia Preziosità Adesso Notte Ruggine Prigione Spugne Palermo Proteste Vertigini Maschio Carne Arrendersi Cemento Segreti Scrittura Calendario Soldati Sollievo Miseria Specchi Carità Inganno Calma Spietatezza Fallimento Spie Nemico Nascondersi Luce Schiena Corde Vomito Ostinazione Leggi Disobbedienza Branco Privilegi Parchi Fratellanza Anarchia Scarpe Emarginazione Persone Problemi Domande Risposte Gesti Capitalismo Bisogni Soldi Giornalisti Cultura Televisione Ricatti Linguaggio Magia Volgarità Maledizioni Sapori Cibo Onestà Timidezza Conigli Erba Applausi Preghiera Possibilità Piacere Solitudine Silenzio Universo Bestie Aids
- La solitudine (il silenzio, suo stretto parente, bisogna imparare ad ascoltarlo. Il silenzio non esiste) non esiste; nel senso che la solitudine non consiste nello stare soli, ma piuttosto nel non sapersi tenere compagnia. Chi non sa tenersi compagnia difficilmente la sa tenere ad altri. Ecco perché si può essere soli in mezzo a mille persone, ecco anche perché ci si può trovare in compagnia di se stessi ed essere felici (per esempio ascoltando il silenzio, stretto parente della solitudine). Ma il silenzio vero non esiste, come non esiste la vera solitudine. Basta abbandonarsi alle voci dell'Universo.
- La vita in Sardegna è forse la migliore che un uomo possa augurarsi: ventiquattro mila chilometri di foreste, di campagne, di coste immerse in un mare miracoloso dovrebbero coincidere con quello che io consiglierei al buon Dio di regalarci come Paradiso. I sardi a mio parere deciderebbero meglio se fossero indipendenti all'interno di una comunità europea e mediterranea.
- Si lamentano degli zingari? Guardateli come vanno in giro a supplicare l'elemosina di un voto: ma non ci vanno a piedi, hanno autobus che sembrano astronavi, treni, aerei: e guardateli quando si fermano a pranzo o a cena: sanno mangiare con coltello e forchetta, e con coltello e forchetta si mangeranno i vostri risparmi. L'Italia appartiene a cento uomini, siamo sicuri che questi cento uomini appartengano all'Italia?
[da Fondazione Fabrizio De André]