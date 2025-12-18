Aforismi
Citazione dal film Philadelphia di Avv. Joe Miller

Spiegamelo come se avessi soltanto quattro anni.

Dal film

Philadelphia
Avv. Joe Miller

Philadelphia: approfondimenti

Leggi le frasi di altri personaggi oltre a Avv. Joe Miller e scopri di più sul film:

Breve trama del film

[da Wikipedia]
Il film ruota attorno alle vite di due avvocati: Andrew "Andy" Beckett e Joseph "Joe" Miller, entrambi di Philadelphia. Il primo è brillante, esperto nel diritto, socio del prestigioso studio legale Wyant & Wheeler e benvoluto da tutti i suoi capi; il secondo lavora in televisione e sceglie sempre casi in piccolo, che non gli consentono particolari sbocchi per quanto riguarda la sua carriera. Andy è gay e convive da anni col suo compagno Miguel; Joe è sposato con Lisa e ha da poco avuto una bambina, Larice.

Frasi di attori o personalità celebri correlate al film

Antonio Banderas Antonio Banderas
Denzel Washington Denzel Washington
Tom Hanks Tom Hanks
Roger Corman Roger Corman

