Citazione dal film Il ritorno di Ringo di Ringo

Ringo

Resta aggiornato sulle frasi dei film Iscriviti alla NEWSLETTER

Temi correlati Questa frase è presente in: Frasi sulla paura

Commenta

Il ritorno di Ringo: approfondimenti

Leggi le frasi di altri personaggi oltre a Ringo e scopri di più sul film:

Breve trama del film

[da Wikipedia]

La guerra di secessione che ha dilaniato gli Stati Uniti è terminata da due mesi... La sopraffazione, l'odio e la vendetta dominano incontrastati durante questo delicato periodo... trovando il terreno più fertile nelle zone di frontiera dove nessuno è più in grado di far rispettare la legge... [Dalla prefazione del film]



In questo scenario, Montgomery Brown detto Ringo, torna a casa dopo aver combattuto per l'esercito unionista nella guerra. Subito si accorge però che le cose non sono più quelle di una volta: banditi messicani...Leggi di più

Frasi di attori o personalità celebri correlate al film

Altri film da cui sono tratte celebri frasi e dialoghi