Aforismi
Citazione dal film Il ritorno di Ringo di Ringo

A nessuno piace morire, sceriffo, ma chi ha paura muore un po' tante volte, mentre chi non ha paura, muore una volta sola.

Dal film

Il ritorno di Ringo

Parafrasando il "Giulio Cesare" di William Shakespeare: "I paurosi muoiono mille volte prima della loro morte, ma l'uomo di coraggio non assapora la morte che una volta".

Ringo

Breve trama del film

[da Wikipedia]
La guerra di secessione che ha dilaniato gli Stati Uniti è terminata da due mesi... La sopraffazione, l'odio e la vendetta dominano incontrastati durante questo delicato periodo... trovando il terreno più fertile nelle zone di frontiera dove nessuno è più in grado di far rispettare la legge... [Dalla prefazione del film]

In questo scenario, Montgomery Brown detto Ringo, torna a casa dopo aver combattuto per l'esercito unionista nella guerra. Subito si accorge però che le cose non sono più quelle di una volta: banditi messicani...Leggi di più

