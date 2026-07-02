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Citazione dal film Sister Act 2 di Padre Thomas

Ma dove diavolo di un diavolaccio hai imparato a guidare!

[Parlando con un automobilista]

Dal film

Sister Act 2
Padre Thomas

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Breve trama del film

[da Wikipedia]
Deloris Van Cartier, abbandonati i panni da suora, riprende la sua attività da showgirl dei casinò. Un giorno, durante uno spettacolo a Las Vegas, Suor Maria Patrizia, Suor Maria Roberta e Suor Maria Lazzara si recano al suo show. Vedendole, Deloris si rallegra molto, poiché non le vedeva da tanto tempo. Le sorelle la convincono ad andare con loro a San Francisco, perché la Madre Superiora vuole vederla.

Salutatesi, la Reverenda Madre la convince a diventare insegnante nella scuola da loro diretta: la Saint Francis High School, in...Leggi di più

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Passiamo troppo tempo a pensare ai "se", ai "ma", ai "chissà", ai "cosa farò", "farò bene", "farò male". Ai mille dubbi, paure, timori. E intanto la vita ci scivola dalle mani. Prova a buttarti prima che sia...

Passiamo troppo tempo a pensare ai "se", ai "ma", ai "chissà", ai "cosa farò", "farò bene", "farò male". Ai mille dubbi, paure, timori. E intanto la vita ci scivola dalle mani. Prova a buttarti prima che sia troppo tardi, magari scopri che invece di cadere, impari a volare.

‐ Anonimo ‐

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