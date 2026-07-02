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Citazione dal film Sister Act 2 di Padre Thomas
Padre Thomas
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Breve trama del film
[da Wikipedia]
Deloris Van Cartier, abbandonati i panni da suora, riprende la sua attività da showgirl dei casinò. Un giorno, durante uno spettacolo a Las Vegas, Suor Maria Patrizia, Suor Maria Roberta e Suor Maria Lazzara si recano al suo show. Vedendole, Deloris si rallegra molto, poiché non le vedeva da tanto tempo. Le sorelle la convincono ad andare con loro a San Francisco, perché la Madre Superiora vuole vederla.
Salutatesi, la Reverenda Madre la convince a diventare insegnante nella scuola da loro diretta: la Saint Francis High School, in...Leggi di più
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