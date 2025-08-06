Aforismi
Citazione dal film Julieta di Julieta

Mia cara Antìa, ti voglio raccontare tutto quello che non ho avuto modo di raccontarti. Perché eri una bambina. Perché per me era troppo doloroso. O semplicemente per pudore.

Dal film

Julieta
Julieta

Breve trama del film

[da Cultura.biografieonline.it]
Julieta sta per traslocare. Il suo fidanzato, Lorenzo, la vuole portare con sé in Portogallo. Ma lo stesso giorno in cui deve ultimare i preparativi per il viaggio, Julieta incontra Beatriz, unamica di sua figlia.

Questo incontro casuale la fa precipitare di nuovo nello sconforto per lassenza della figlia, che dodici anni prima, senza spiegazioni, non ha più voluto vederla. Julieta decide di non partire più e di rimanere a Madrid, nella speranza che la figlia cerchi di prendere contatto con lei.

Si trasferisce nel vecchio...Leggi di più

