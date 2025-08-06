Citazione dal film Julieta di Julieta

Julieta

Julieta: approfondimenti

Breve trama del film

[da Cultura.biografieonline.it]

Julieta sta per traslocare. Il suo fidanzato, Lorenzo, la vuole portare con sé in Portogallo. Ma lo stesso giorno in cui deve ultimare i preparativi per il viaggio, Julieta incontra Beatriz, unamica di sua figlia.



Questo incontro casuale la fa precipitare di nuovo nello sconforto per lassenza della figlia, che dodici anni prima, senza spiegazioni, non ha più voluto vederla. Julieta decide di non partire più e di rimanere a Madrid, nella speranza che la figlia cerchi di prendere contatto con lei.



Si trasferisce nel vecchio...

