Aforismi
Citazione dal film I ponti di Madison County di Francesca Johnson

Ecco perché sono su questo pianeta, in questo tempo [...]. Adesso lo so. Per molti più anni di quanti non ne abbia vissuti, ho continuato a precipitare dall'orlo di un luogo immenso e altissimo. E in tutti questi anni, precipitavo verso di te.

Dal film

I ponti di Madison County
Francesca Johnson

I ponti di Madison County: approfondimenti

Leggi le frasi di altri personaggi oltre a Francesca Johnson (ruolo interpretato da Meryl Streep) e scopri di più sul film:

Breve trama del film

[da Wikipedia]
Tratto dall'omonimo romanzo di Robert James Waller. Il film, ambientato nello stato dell'Iowa, narra della storia d'amore tra Francesca Johnson, una casalinga quarantacinquenne di origini italiane, e Robert Kincaid, un fotografo cinquantaduenne. La storia viene narrata attraverso i tre diari della donna ed alcuni altri significativi oggetti, lasciati in eredità ai suoi due figli, ai quali decide di raccontare il tradimento compiuto verso il loro padre, affinché la possano conoscere e comprendere intimamente. Francesca e Robert si...Leggi di più

