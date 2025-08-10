DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
Citazione dal film I ponti di Madison County di Francesca Johnson
Francesca Johnson
Temi correlatiQuesta frase è presente in:
Commenta
I ponti di Madison County: approfondimenti
Leggi le frasi di altri personaggi oltre a Francesca Johnson (ruolo interpretato da Meryl Streep) e scopri di più sul film:
Frasi del film I ponti di Madison County Trama e dati sul film Locandina e poster Film di Clint Eastwood I ponti di Madison County su Amazon
Breve trama del film
[da Wikipedia]
Tratto dall'omonimo romanzo di Robert James Waller. Il film, ambientato nello stato dell'Iowa, narra della storia d'amore tra Francesca Johnson, una casalinga quarantacinquenne di origini italiane, e Robert Kincaid, un fotografo cinquantaduenne. La storia viene narrata attraverso i tre diari della donna ed alcuni altri significativi oggetti, lasciati in eredità ai suoi due figli, ai quali decide di raccontare il tradimento compiuto verso il loro padre, affinché la possano conoscere e comprendere intimamente. Francesca e Robert si...Leggi di più
Frasi di attori o personalità celebri correlate al film