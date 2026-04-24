Quello che succede a te, è successo a me.

Rita Vrataski

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Edge of tomorrow: approfondimenti

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Breve trama del film

[da Wikipedia]

Delle creature di origine extraterrestre hanno invaso la Terra, uccidendo milioni di persone e occupando larga parte dell'Europa continentale. Gli alieni, micidiali e velocissimi mostri tentacolari, sono stati denominati "Mimic" per via della loro capacità di emulare, e persino anticipare, le tattiche militari terrestri. Gli esseri umani, per contrastare l'inesorabile avanzata dell'invasore, mettono a punto una nuova tecnologia: un potente esoscheletro da battaglia, fornito ad ogni soldato, che sembra poter cambiare le sorti dello...Leggi di più

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Trailer del film Edge of tomorrow

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