Quello che succede a te, è successo a me.

DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
Citazione dal film Edge of tomorrow di Rita Vrataski
Rita Vrataski
Commenta
Edge of tomorrow: approfondimenti
Leggi le frasi di altri personaggi oltre a Rita Vrataski (ruolo interpretato da Emily Blunt) e scopri di più sul film:
Frasi del film Edge of tomorrow Trama e dati sul film Locandina e poster Film di Doug Liman Edge of tomorrow su Amazon
Breve trama del film
[da Wikipedia]
Delle creature di origine extraterrestre hanno invaso la Terra, uccidendo milioni di persone e occupando larga parte dell'Europa continentale. Gli alieni, micidiali e velocissimi mostri tentacolari, sono stati denominati "Mimic" per via della loro capacità di emulare, e persino anticipare, le tattiche militari terrestri. Gli esseri umani, per contrastare l'inesorabile avanzata dell'invasore, mettono a punto una nuova tecnologia: un potente esoscheletro da battaglia, fornito ad ogni soldato, che sembra poter cambiare le sorti dello...Leggi di più
Frasi di attori o personalità celebri correlate al film