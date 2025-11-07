Dialogo dal film Guardiani della Galassia 2

Resta aggiornato sulle frasi dei film Iscriviti alla NEWSLETTER

Breve trama del film

[da Wikipedia]

Nel 1980, Meredith Quill e il suo fidanzato alieno fanno un'escursione nei boschi del Missouri, dove lui pianta un seme alieno nel terreno.



Trentaquattro anni dopo, i Guardiani della Galassia - Peter Quill / Star-Lord, Gamora, Drax, Rocket e Baby Groot - vengono ingaggiati dalla razza dei Sovereign per difendere delle preziose batterie da un mostro intergalattico. Completato il lavoro, i Guardiani si recano da Ayesha, regina dei Sovereign, per ricevere la loro ricompensa: Nebula, catturata dai Sovereign qualche mese dopo la...Leggi di più

