Dialogo dal film Guardiani della Galassia 2
Nebula: Ho vinto! Ho vinto, ti ho sconfitta nel combattimento!
Gamora: No, io ti ho salvato la vita!
Nebula: Sei abbastanza stupida a lasciarmi vivere!
Gamora: E tu l'hai fatto con me!
Nebula: Non mi serve una che cerca sempre di battermi!
Gamora: Tu sei volata dall'altra parte dell'universo perché volevi vincere!
Nebula: Non sei tu a dirmi cosa voglio!
Gamora: A me non m'è mai fregato niente di quello che vuoi!
Nebula: Tu sei quella che voleva sempre vincere, io volevo solo una sorella!!! ...Eri tutto per me... Ma tu avevi bisogno di vincere! Thanos mi ha tolto l'occhio dalla testa, e il cervello dal cranio, e il braccio dal corpo... per causa tua.
Guardiani della Galassia 2: approfondimenti
Breve trama del film
[da Wikipedia]
Nel 1980, Meredith Quill e il suo fidanzato alieno fanno un'escursione nei boschi del Missouri, dove lui pianta un seme alieno nel terreno.
Trentaquattro anni dopo, i Guardiani della Galassia - Peter Quill / Star-Lord, Gamora, Drax, Rocket e Baby Groot - vengono ingaggiati dalla razza dei Sovereign per difendere delle preziose batterie da un mostro intergalattico.
