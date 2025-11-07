Aforismi
Dialogo dal film Guardiani della Galassia 2

Nebula: Ho vinto! Ho vinto, ti ho sconfitta nel combattimento!

Gamora: No, io ti ho salvato la vita!

Nebula: Sei abbastanza stupida a lasciarmi vivere!

Gamora: E tu l'hai fatto con me!

Nebula: Non mi serve una che cerca sempre di battermi!

Gamora: Tu sei volata dall'altra parte dell'universo perché volevi vincere!

Nebula: Non sei tu a dirmi cosa voglio!

Gamora: A me non m'è mai fregato niente di quello che vuoi!

Nebula: Tu sei quella che voleva sempre vincere, io volevo solo una sorella!!! ...Eri tutto per me... Ma tu avevi bisogno di vincere! Thanos mi ha tolto l'occhio dalla testa, e il cervello dal cranio, e il braccio dal corpo... per causa tua.

Dal film

Guardiani della Galassia 2

Breve trama del film

[da Wikipedia]
Nel 1980, Meredith Quill e il suo fidanzato alieno fanno un'escursione nei boschi del Missouri, dove lui pianta un seme alieno nel terreno.

Trentaquattro anni dopo, i Guardiani della Galassia - Peter Quill / Star-Lord, Gamora, Drax, Rocket e Baby Groot - vengono ingaggiati dalla razza dei Sovereign per difendere delle preziose batterie da un mostro intergalattico. Completato il lavoro, i Guardiani si recano da Ayesha, regina dei Sovereign, per ricevere la loro ricompensa: Nebula, catturata dai Sovereign qualche mese dopo la...Leggi di più

Trailer del film Guardiani della Galassia 2

Anche la follia merita i suoi applausi.

Alda Merini

Alda Merini

Ho sempre pensato alla mia vita come a una tragedia. Adesso vedo che è una commedia.

Ho sempre pensato alla mia vita come a una tragedia. Adesso vedo che è una commedia.

Arthur Fleck
Joker

