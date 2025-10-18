Un 25% di me è gay, solo che è lesbica!

Silvio Berlusconi

Resta aggiornato sulle frasi dei film Iscriviti alla NEWSLETTER

Temi correlati Questa frase è presente in: Frasi sull'omosessualità

Commenta

Loro: approfondimenti

Leggi le frasi di altri personaggi oltre a Silvio Berlusconi e scopri di più sul film:

Breve trama del film

[da Wikipedia]

Il film è diviso in due parti: Loro 1 e Loro 2.



Narra le vicende professionali, politiche e private di Silvio Berlusconi e delle tante figure intorno a lui negli anni del tramonto del berlusconismo.



Loro 1

Sergio Morra [La figura è ispirata a Gianpaolo Tarantini] è un giovane imprenditore tarantino che traffica escort per corrompere politici locali ed ottenere appalti senza rispettare la normale procedura di assegnazione, nonostante la disapprovazione del padre. L'uomo ha una relazione con Tamara, donna già madre ma...Leggi di più

Frasi di attori o personalità celebri correlate al film

Trailer del film Loro

Altri film da cui sono tratte celebri frasi e dialoghi