Aforismi
Accedi

Non ancora registrato? Registrati

DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.

Citazione dal film Loro di Silvio Berlusconi

Un 25% di me è gay, solo che è lesbica!

Dal film

Loro

[Loro 1]

Silvio Berlusconi

Resta aggiornato sulle frasi dei film

Iscriviti alla NEWSLETTER

Temi correlati

Questa frase è presente in:

Commenta

Loro: approfondimenti

Leggi le frasi di altri personaggi oltre a Silvio Berlusconi e scopri di più sul film:

Frasi del film Loro Trama e dati sul film Locandina e poster Film di Paolo Sorrentino Loro su Amazon

Breve trama del film

[da Wikipedia]
Il film è diviso in due parti: Loro 1 e Loro 2.

Narra le vicende professionali, politiche e private di Silvio Berlusconi e delle tante figure intorno a lui negli anni del tramonto del berlusconismo.

Loro 1
Sergio Morra [La figura è ispirata a Gianpaolo Tarantini] è un giovane imprenditore tarantino che traffica escort per corrompere politici locali ed ottenere appalti senza rispettare la normale procedura di assegnazione, nonostante la disapprovazione del padre. L'uomo ha una relazione con Tamara, donna già madre ma...Leggi di più

Frasi di attori o personalità celebri correlate al film

Toni Servillo Toni Servillo
Elena Sofia Ricci Elena Sofia Ricci
Benedetta Mazza Benedetta Mazza
Paolo Sorrentino Paolo Sorrentino
Kasia Smutniak Kasia Smutniak
Riccardo Scamarcio Riccardo Scamarcio
Adua Del Vesco Adua Del Vesco
Chiara Iezzi Chiara Iezzi

Trailer del film Loro

Altri film da cui sono tratte celebri frasi e dialoghi

Commenta questa citazione dal film. La tua opinione è importante!

Condividi una bella frase

Non esiste una strada verso la felicità. La felicità è la strada.

Confucio

Confucio

La bellezza non è nel viso. La bellezza è nella luce nel cuore.

La bellezza non è nel viso. La bellezza è nella luce nel cuore.

Kahlil Gibran

Kahlil Gibran

Ricevi LE FRASI PIÙ BELLE via e-mail