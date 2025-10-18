Un 25% di me è gay, solo che è lesbica!

DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
Citazione dal film Loro di Silvio Berlusconi
Silvio Berlusconi
Temi correlatiQuesta frase è presente in:
Commenta
Loro: approfondimenti
Leggi le frasi di altri personaggi oltre a Silvio Berlusconi e scopri di più sul film:
Frasi del film Loro Trama e dati sul film Locandina e poster Film di Paolo Sorrentino Loro su Amazon
Breve trama del film
[da Wikipedia]
Il film è diviso in due parti: Loro 1 e Loro 2.
Narra le vicende professionali, politiche e private di Silvio Berlusconi e delle tante figure intorno a lui negli anni del tramonto del berlusconismo.
Loro 1
Sergio Morra [La figura è ispirata a Gianpaolo Tarantini] è un giovane imprenditore tarantino che traffica escort per corrompere politici locali ed ottenere appalti senza rispettare la normale procedura di assegnazione, nonostante la disapprovazione del padre. L'uomo ha una relazione con Tamara, donna già madre ma...Leggi di più
Frasi di attori o personalità celebri correlate al film