Aforismi
Dialogo dal film Come un gatto in tangenziale

Monica: Lasciamo perdere sti ragazzini: tanto sta storia dura come un gatto in tangenziale!

Giovanni: Come?

Monica: Me so capita io.

Dal film

Come un gatto in tangenziale

Breve trama del film

[da Wikipedia]
Giovanni presiede un think tank (gruppo di esperti impegnato nell'analisi e nella soluzione di problemi complessi, specie in campo economico, politico o militare) che sta conducendo per conto del Parlamento europeo uno studio sulla situazione delle periferie italiane, cui verranno concessi fondi a sostegno di attività imprenditoriali per persone in difficoltà economica. Rientrato da Bruxelles, Giovanni scopre che la figlia tredicenne Agnese si è fidanzata con Alessio, un coetaneo del malfamato quartiere romano Bastogi. Giovanni segue...Leggi di più

