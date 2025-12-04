Dialogo dal film Gremlins

Resta aggiornato sulle frasi dei film Iscriviti alla NEWSLETTER

Gremlins: approfondimenti

Breve trama del film

[da Wikipedia]

Pochi giorni prima di Natale l'inventore Rand Peltzer cerca un regalo per suo figlio Billy, a Chinatown.



In un negozio di cianfrusaglie scopre un mogwai, un bizzarro animaletto peloso e adorabile in grado di pronunciare qualche parola.



Wing, il proprietario del negozio, si rifiuta di venderglielo ma suo nipote glielo dà di nascosto, avvertendolo di rispettare tre semplici regole: non esporlo alla luce forte, che lo irrita, e soprattutto quella del sole, che lo ucciderebbe; non bagnarlo né dargli acqua da bere; e non nutrirlo...Leggi di più

