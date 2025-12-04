Aforismi
Dialogo dal film Gremlins

Nipote del signor Wing: Senta mister, ci sono tre regole da seguire, però.

Rand: Ah, sì? E quali sarebbero?

Nipote del signor Wing: Lo tenga lontano dalla luce, lui odia la luce forte, specialmente quella del sole. Morirebbe. E lo tenga lontano dall'acqua, non lo faccia bagnare. Ma la cosa più importante, la regola che non dovrà mai dimenticare è che anche se lui piange, anche se fa scena e la supplica lei non dovrà mai, mai dargli da mangiare dopo la mezzanotte. Ha capito?

Dal film

Gremlins

Breve trama del film

[da Wikipedia]
Pochi giorni prima di Natale l'inventore Rand Peltzer cerca un regalo per suo figlio Billy, a Chinatown.

In un negozio di cianfrusaglie scopre un mogwai, un bizzarro animaletto peloso e adorabile in grado di pronunciare qualche parola.

In un negozio di cianfrusaglie scopre un mogwai, un bizzarro animaletto peloso e adorabile in grado di pronunciare qualche parola.

Wing, il proprietario del negozio, si rifiuta di venderglielo ma suo nipote glielo dà di nascosto, avvertendolo di rispettare tre semplici regole: non esporlo alla luce forte, che lo irrita, e soprattutto quella del sole, che lo ucciderebbe; non bagnarlo né dargli acqua da bere; e non nutrirlo

Tutto ciò che ami probabilmente andrà perduto, ma alla fine l'amore tornerà in un altro modo.

Franz Kafka

Franz Kafka

Meglio avere un cuore senza parole che dire parole senza cuore.

Meglio avere un cuore senza parole che dire parole senza cuore.

Mahatma Gandhi

Mahatma Gandhi

