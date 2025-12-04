DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
Dialogo dal film Gremlins
Nipote del signor Wing: Senta mister, ci sono tre regole da seguire, però.
Rand: Ah, sì? E quali sarebbero?
Nipote del signor Wing: Lo tenga lontano dalla luce, lui odia la luce forte, specialmente quella del sole. Morirebbe. E lo tenga lontano dall'acqua, non lo faccia bagnare. Ma la cosa più importante, la regola che non dovrà mai dimenticare è che anche se lui piange, anche se fa scena e la supplica lei non dovrà mai, mai dargli da mangiare dopo la mezzanotte. Ha capito?
Rand: Ah, sì? E quali sarebbero?
Nipote del signor Wing: Lo tenga lontano dalla luce, lui odia la luce forte, specialmente quella del sole. Morirebbe. E lo tenga lontano dall'acqua, non lo faccia bagnare. Ma la cosa più importante, la regola che non dovrà mai dimenticare è che anche se lui piange, anche se fa scena e la supplica lei non dovrà mai, mai dargli da mangiare dopo la mezzanotte. Ha capito?
Commenta
Gremlins: approfondimenti
Leggi altri dialoghi, frasi celebri e curiosità tratte dal film Gremlins:
Frasi del film Gremlins Trama e dati sul film Locandina e poster Film di Joe Dante Gremlins su Amazon
Breve trama del film
[da Wikipedia]
Pochi giorni prima di Natale l'inventore Rand Peltzer cerca un regalo per suo figlio Billy, a Chinatown.
In un negozio di cianfrusaglie scopre un mogwai, un bizzarro animaletto peloso e adorabile in grado di pronunciare qualche parola.
Wing, il proprietario del negozio, si rifiuta di venderglielo ma suo nipote glielo dà di nascosto, avvertendolo di rispettare tre semplici regole: non esporlo alla luce forte, che lo irrita, e soprattutto quella del sole, che lo ucciderebbe; non bagnarlo né dargli acqua da bere; e non nutrirlo...Leggi di più