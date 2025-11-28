DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
Dialogo dal film Blade Runner
J. F. Sebastian: Regina in Alfiere 6: scacco.
Tyrell: È assurdo! Un momento... Regina in Alfiere 6? Ridicolo! [...] Il Cavallo prende la Regina... Che succede Sebastian? Che ti passa per la mente?
Roy: Alfiere in Re 7: scacco.
J. F. Sebastian: Alfiere in Re 7: scacco matto.
Tyrell: Un colpo di genio, Sebastian, o forse una cattiva digestione?
Los Angeles, anno 2019: negli ultimi decenni, la tecnologia ha consentito di realizzare essere simili in tutto e per tutto agli umani. Si tratta dei cosiddetti replicanti, caratterizzati da forza fisica e capacità intellettuali alquanto superiori rispetto a quelle degli uomini, destinati a essere usati come schiavi e contraddistinti da una longevità ridotta, di pochi anni.
