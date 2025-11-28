Aforismi
Dialogo dal film Blade Runner

J. F. Sebastian: Regina in Alfiere 6: scacco.

Tyrell: È assurdo! Un momento... Regina in Alfiere 6? Ridicolo! [...] Il Cavallo prende la Regina... Che succede Sebastian? Che ti passa per la mente?

Roy: Alfiere in Re 7: scacco.

J. F. Sebastian: Alfiere in Re 7: scacco matto.

Tyrell: Un colpo di genio, Sebastian, o forse una cattiva digestione?

Dal film

Blade Runner

Blade Runner: approfondimenti

Breve trama del film

[da Cultura.biografieonline.it]
Los Angeles, anno 2019: negli ultimi decenni, la tecnologia ha consentito di realizzare essere simili in tutto e per tutto agli umani. Si tratta dei cosiddetti replicanti, caratterizzati da forza fisica e capacità intellettuali alquanto superiori rispetto a quelle degli uomini, destinati a essere usati come schiavi e contraddistinti da una longevità ridotta, di pochi anni.

Capitanati da Roy Batty, sei replicanti  tre maschi e tre femmine  appartenenti al modello più evoluto, sono scappati dalle colonie extramondo e arrivati a...Leggi di più

Philip K. Dick Philip K. Dick
Harrison Ford Harrison Ford
Rutger Hauer Rutger Hauer
Ridley Scott Ridley Scott

