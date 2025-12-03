Dialogo dal film Le follie dell'imperatore

Resta aggiornato sulle frasi dei film Iscriviti alla NEWSLETTER

Commenta

Le follie dell'imperatore: approfondimenti

Leggi altri dialoghi, frasi celebri e curiosità tratte dal film Le follie dell'imperatore:

Breve trama del film

[da Wikipedia]

Il protagonista di questa storia, ambientata nel Sudamerica medievale precolombiano, è Kuzco, un giovane imperatore inca vanitoso e viziato sin da piccolo, quando rimase orfano. Egli è deciso a regalarsi per il compleanno un nuovo parco acquatico (Kuzcotopia) che dovrebbe essere costruito sulla cima di una collina, su cui sorge un piccolo villaggio del suo impero peruviano. Quindi, decide di convocare al suo cospetto Pacha, il capo del villaggio. Questi si mostra in disaccordo con la decisione di Kuzco, ma l'imperatore, deciso a non...Leggi di più

Frasi di attori o personalità celebri correlate al film

Altri film da cui sono tratte celebri frasi e dialoghi