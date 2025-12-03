Aforismi
Dialogo dal film Le follie dell'imperatore

Kuzco: Non dirmelo, stiamo andando verso un'altissima cascata...

Pacha: Già...

Kuzco: Con massi appuntiti?

Pacha: È un classico!

Kuzco: ... E andiamo!

Dal film

Le follie dell'imperatore

Breve trama del film

[da Wikipedia]
Il protagonista di questa storia, ambientata nel Sudamerica medievale precolombiano, è Kuzco, un giovane imperatore inca vanitoso e viziato sin da piccolo, quando rimase orfano. Egli è deciso a regalarsi per il compleanno un nuovo parco acquatico (Kuzcotopia) che dovrebbe essere costruito sulla cima di una collina, su cui sorge un piccolo villaggio del suo impero peruviano. Quindi, decide di convocare al suo cospetto Pacha, il capo del villaggio. Questi si mostra in disaccordo con la decisione di Kuzco, ma l'imperatore, deciso a non...

