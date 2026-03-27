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Dialogo dal film Il marchese del Grillo

Marchese del Grillo: Mamma, ma chi vi consente di disertare un pranzo con i miei amici? Dov'è finita la tradizionale signorilità della famiglia del Grillo? È questa la maniera di trattare gli ospiti?

Marchesa: Prima de tutto i Francesi non sono degli ospiti, ma degli invasori, e tu dovresti saperlo mejo de tutti, perché quella notte in cui il nostro Papa fu rapito io te vidi rientrare, Onofrio, in fin di vita e tutto coperto de sangue per averlo più volte e doverosamente difeso.

Marchese del Grillo: Eh a mà, ho fatto quello che ho potuto.

Marchesa: Secondo: i del Grillo, proprio perché signori, non se mettono allo stesso tavolo con dei plebei. Terzo: statte attento Onofrio, perché quei miscredenti che tu consideri amici hanno azzardato alzare la mano sulla sacra persona del Pontefice, e perciò sò tutti scomunicati.

Marchese del Grillo: Mamma il Medioevo è finito. La Chiesa, il Papato e tutti noi siamo finiti. E sò proprio 'sti Francesi che tu disprezzi che hanno portato una ventata d'aria nuova dappertutto.

Marchesa: Noi non abbiamo bisogno d'aria nuova, caro Onofrio, e le finestre de 'sto palazzo resteranno chiuse finché er Papa non sarà tornato.

Marchese del Grillo: E allora passerai il resto della tua vita al buio, mamma, perché ricordati che il futuro è nelle mani dei Francesi e in quelle di Napoleone che li guida.

Marchesa: No. Il nostro futuro è nelle mani del Signore, e quel Napoleone che guida i Francesi, come dici tu, finirà presto o tardi col culo per terra, e ricordati tu invece che morto un Papa, se ne fa SEMPRE un altro!

Dal film

Il marchese del Grillo

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Breve trama del film

[da Wikipedia]
Nella Roma papalina del 1809 il marchese Onofrio del Grillo, nobile romano alla corte di papa Pio VII, trascorre le sue giornate nell'ozio più completo, frequentando bettole e osterie, coltivando relazioni amorose clandestine con popolane e tenendo un atteggiamento ribelle agli occhi di sua madre e della parentela conservatrice, bigotta e autoritaria.

Il suo principale passatempo, che lo rende famoso in tutta la città e alla sua diretta servitù, è costituito da innumerevoli scherzi e beffe dei quali risulta spesso vittima la sua...Leggi di più

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Perché se incontrarsi resta una magia, è non perdersi la vera favola.

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Massimo Gramellini

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