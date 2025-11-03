Aforismi
Accedi

Non ancora registrato? Registrati

DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.

Citazione dal film Amarcord di Aurelio

Guarda quante ce ne sono, oh. Milioni di milioni di milioni di stelle. Ostia ragazzi, io mi domando come cavolo fa a reggersi tutta sta baracca. Perché per noi, così per dire, in fondo è abbastanza facile, devo fare un palazzo: tot mattoni, tot quintali di calce, ma lassù, viva la Madonna, dove le metto le fondamenta, eh? Non son mica coriandoli.

Dal film

Amarcord
Aurelio

Resta aggiornato sulle frasi dei film

Iscriviti alla NEWSLETTER

Commenta

Amarcord: approfondimenti

Leggi le frasi di altri personaggi oltre a Aurelio e scopri di più sul film:

Frasi del film Amarcord Trama e dati sul film Locandina e poster Film di Federico Fellini Amarcord su Amazon

Breve trama del film

[da Wikipedia]
La vicenda, ambientata dall'inizio della primavera del 1932 all'inizio della primavera del 1933 (riferimento certo visto la corsa della VII edizione della Mille Miglia), in una Rimini onirica ricostruita a Cinecittà, come la ricordava Fellini in sogno, narra la vita nell'antico borgo (o e' borg, come a Rimini conoscono il quartiere di San Giuliano) e dei suoi più o meno particolari abitanti: le feste paesane, le adunate del "sabato fascista", la scuola, i signori di città, i negozianti, il suonatore cieco, la donna procace ma un po'...Leggi di più

Frasi di attori o personalità celebri correlate al film

Tonino Guerra Tonino Guerra
Federico Fellini Federico Fellini
Pupella Maggio Pupella Maggio
Nino Rota Nino Rota
Ciccio Ingrassia Ciccio Ingrassia

Altri film da cui sono tratte celebri frasi e dialoghi

Commenta questa citazione dal film. La tua opinione è importante!

Condividi una bella frase

Una donna che pensa, fa paura. | Una donna che fa quello che pensa, terrorizza.

Una donna che pensa, fa paura. Una donna che fa quello che pensa, terrorizza.

‐ Anonimo ‐

Ricevi LE FRASI PIÙ BELLE via e-mail