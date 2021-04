Citazione dal film Million Dollar Baby di voce narrante

voce narrante

Resta aggiornato sulle frasi dei film Iscriviti alla NEWSLETTER

Commenta

Million Dollar Baby: approfondimenti

Leggi le frasi di altri personaggi oltre a voce narrante e scopri di più sul film:

Breve trama del film

[da Wikipedia]

Frankie Dunn ha passato tutta la vita in una palestra, prima come pugile e poi come allenatore e manager. Per colpa del carattere chiuso e scorbutico, indurito da una vita difficile, ha come unico amico Scrap, anche lui ex pugile, con il quale gestisce una modesta palestra di boxe a Los Angeles. Coltiva una strana passione per la lingua gaelica e un difficile rapporto con la religione. Si reca a Messa tutti i giorni da anni e continua ad assillare il reverendo Horvak coi suoi dubbi sulla fede. Ha una figlia che non vede da tempo e le...leggi di più

Frasi di attori o personalità celebri correlate al film

Altri film da cui sono tratte celebri frasi e dialoghi