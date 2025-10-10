Nonostante tutti i miei poteri, tutti, a Metro City, avevano qualcosa che io non avevo: una scelta.

Metroman

Resta aggiornato sulle frasi dei film Iscriviti alla NEWSLETTER

Temi correlati Questa frase è presente in: Frasi sul potere

Frasi sulle scelte

Commenta

Megamind: approfondimenti

Leggi le frasi di altri personaggi oltre a Metroman e scopri di più sul film:

Breve trama del film

[da Wikipedia]

Megamind sta precipitando al centro della città di Metro City, e con un'analessi inizia a raccontare la sua storia: egli è nato su un lontano pianeta e dopo otto giorni di vita è stato inviato dai suoi genitori sulla Terra perché il suo pianeta stava per essere distrutto da un buco nero. Dal pianeta vicino arrivò un altro bambino, che seguì Megamind. Negli anni che seguirono, Megamind e l'altro bambino furono cresciuti rispettivamente in un carcere e da una ricca famiglia; si rincontrarono a scuola, Megamind decise che ciò che gli...Leggi di più

Frasi di attori o personalità celebri correlate al film

Altri film da cui sono tratte celebri frasi e dialoghi