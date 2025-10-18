Dialogo dal film Tutti insieme appassionatamente

Resta aggiornato sulle frasi dei film Iscriviti alla NEWSLETTER

Commenta

Tutti insieme appassionatamente: approfondimenti

Leggi altri dialoghi, frasi celebri e curiosità tratte dal film Tutti insieme appassionatamente:

Breve trama del film

[da Wikipedia]

Salisburgo, Austria, 1938. Maria è un'orfana allevata in un convento, è diventata novizia e sta studiando per diventare una suora; le altre consorelle, però, specialmente la Maestra delle novizie, hanno seri dubbi sulla reale vocazione della ragazza, che ama anche cantare e ballare ed è spesso indisciplinata.



Per metterla alla prova, la madre superiora decide di mandarla come governante dei sette figli (5 ragazze e 2 ragazzi) di un vedovo, già comandante della Marina Imperiale Austriaca, il Comandante Georg Ritter von Trapp. I...Leggi di più

Frasi di attori o personalità celebri correlate al film

Altri film da cui sono tratte celebri frasi e dialoghi