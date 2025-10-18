DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
Dialogo dal film Tutti insieme appassionatamente
Marta: Ma perché fa così?
Maria: Be', il fulmine dice qualcosa al tuono e il tuono gli risponde.
Marta: Il fulmine deve essere cattivo.
Maria: Ah, non è vero.
Marta: E allora perché il tuono si arrabbia tanto? Mi fa venir voglia di piangere.
Maria: Be', io, quando qualcosa mi spaventa o mi rattrista, cerco di pensare alle cose belle.
Bambini in coro: A quali cose?
Maria: Be' vediamo, cose belle... Narcisi! Prati verdi. Cieli pieni di stelle. Gocce di pioggia sul verde dei prati,
sciarpe di lana, guantoni felpati,
più che il sapore il colore del tè
ecco le cose che piacciono a me.
(da Le cose che piacciono a me)
Maria: Be', il fulmine dice qualcosa al tuono e il tuono gli risponde.
Marta: Il fulmine deve essere cattivo.
Maria: Ah, non è vero.
Marta: E allora perché il tuono si arrabbia tanto? Mi fa venir voglia di piangere.
Maria: Be', io, quando qualcosa mi spaventa o mi rattrista, cerco di pensare alle cose belle.
Bambini in coro: A quali cose?
Maria: Be' vediamo, cose belle... Narcisi! Prati verdi. Cieli pieni di stelle. Gocce di pioggia sul verde dei prati,
sciarpe di lana, guantoni felpati,
più che il sapore il colore del tè
ecco le cose che piacciono a me.
(da Le cose che piacciono a me)
Temi correlatiQuesta frase è presente in:
Commenta
Tutti insieme appassionatamente: approfondimenti
Leggi altri dialoghi, frasi celebri e curiosità tratte dal film Tutti insieme appassionatamente:
Frasi del film Tutti insieme appassionatamente Trama e dati sul film Locandina e poster Film di Robert Wise Tutti insieme appassionatamente su Amazon
Breve trama del film
[da Wikipedia]
Salisburgo, Austria, 1938. Maria è un'orfana allevata in un convento, è diventata novizia e sta studiando per diventare una suora; le altre consorelle, però, specialmente la Maestra delle novizie, hanno seri dubbi sulla reale vocazione della ragazza, che ama anche cantare e ballare ed è spesso indisciplinata.
Per metterla alla prova, la madre superiora decide di mandarla come governante dei sette figli (5 ragazze e 2 ragazzi) di un vedovo, già comandante della Marina Imperiale Austriaca, il Comandante Georg Ritter von Trapp. I...Leggi di più
Frasi di attori o personalità celebri correlate al film