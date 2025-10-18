Aforismi
Citazione dal film Tutti insieme appassionatamente di Maria

La musica va per le valli in fiore
e canta il mio cuor la parola amor.
La musica va attraverso il cielo
e un angelo la canterà per me. [da Il suono della musica]

Dal film

Tutti insieme appassionatamente
Maria

Breve trama del film

[da Wikipedia]
Salisburgo, Austria, 1938. Maria è un'orfana allevata in un convento, è diventata novizia e sta studiando per diventare una suora; le altre consorelle, però, specialmente la Maestra delle novizie, hanno seri dubbi sulla reale vocazione della ragazza, che ama anche cantare e ballare ed è spesso indisciplinata.

Per metterla alla prova, la madre superiora decide di mandarla come governante dei sette figli (5 ragazze e 2 ragazzi) di un vedovo, già comandante della Marina Imperiale Austriaca, il Comandante Georg Ritter von Trapp. I...Leggi di più

Col tempo apprendi l'importanza salvifica di lasciare andare tutto. | Cose, case, paure, persone.

Emin Hersh

Mandateli quei messaggi che vi fanno paura, spingete "Invia" e buttatevi. | Fumate e bevete perché tanto prima o poi morirete tutti. | Baciatele le labbra che volete baciare. | Prendeteli quei cazzo di treni, di aerei. | Vivete, perché la vita è una.

‐ Anonimo ‐

Ricevi LE FRASI PIÙ BELLE via e-mail