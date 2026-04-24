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Dialogo dal film Per qualche dollaro in più

Colonnello Mortimer: Ragazzo... Con i miei sistemi sono arrivato a 50 anni, e non sono pochi da queste parti. Tu quanto camperai?

Il Monco: Credo molto di più. Agguanto l'Indio, intasco i diecimila dollari, mi compro un buon ranch e mi ritiro.

Dal film

Per qualche dollaro in più

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Breve trama del film

[da Wikipedia]
Nuovo Messico. El Indio, lo psicopatico e estremamente intelligente capo di una feroce banda di desperados, viene liberato dai suoi uomini da un carcere messicano: durante la fuga uccide spietatamente sia le guardie che il capitano della prigione, lasciando vivo alla fine solo uno spaventatissimo soldato, a cui dice: "Sai perché sei vivo, eroe? Perché tu possa raccontare a tutti quello che hai visto!", concludendo con una folle risata. Nel frattempo, in un'altra zona del West, il monco, un cacciatore di taglie così chiamato per...Leggi di più

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Ci sono solo due errori che si possono fare nel cammino verso il vero: non andare fino in fondo e non iniziare.

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Buddha

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