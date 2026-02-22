Aforismi
Dialogo dal film Harry Potter e il calice di fuoco

Rita Skeeter: Un ragazzo di appena dodici...

Harry: Ne ho quattordici, scusi!

Rita Skeeter: Che sta per competere contro tre studenti, non solo di gran lunga più emotivamente maturi di quanto tu sia, ma maestri in incantesimi che tu non effettueresti neppure nei tuoi sogni più vivaci... Agitato?!

Dal film

Harry Potter e il calice di fuoco

Breve trama del film

[da Wikipedia]
Harry Potter ha una visione stranamente realistica in cui vede Lord Voldemort debole, con sembianze semi-umane, Codaliscia alias Peter Minus, fuggito l'anno prima, e un uomo sconosciuto (che si rivelerá essere Barty Crouch jr.) a cui Voldemort assegna il compito di catturare il giovane ragazzo.

Invitato alla Tana dall'amico Ron Weasley, Harry assiste successivamente alla emozionante finale della Coppa del Mondo di Quidditch tra Irlanda e Bulgaria, assieme ad Hermione Granger, alla famiglia Weasley (eccetto Molly), Cedric Diggory e...Leggi di più

Ricevi LE FRASI PIÙ BELLE via e-mail