DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
Citazione dal film Vieni avanti cretino di Pasquale
[Banfi deve coprire una scappatella di Bracardi dicendo che erano a cena insieme. La moglie non ci crede e vuol sapere il menù esatto. A questo punto, Banfi cerca disperatamente di interpretare i suggerimenti gestuali di Bracardi]
Ah... una torta di mare. Era una torta di mare. Questo me lo ricordo perché mettono le vongole vereci sopra la torta; una novità ! Le vongole di marmo... marmo... marm... no, di mare... marmo, mare e marmo, fanno insieme; sai quelle cose tipo paglia e fieno? Fanno mare e marmo e mettono le vongole vereci, la li mortecci tua e maledett'amme' che oh, pe'...mi sono messo in mezzo a questo casino maledetto, che io non la volevo la torta, e n'gi dicevo: non la voglio! a me che sono entrato qua... e mentre stavamo in questo ristorante, che era un ristorante di ricchioni, il proprietario era ricchione, ma il più ricchione di tutti era tuo marito, disgrazieto maledetto! SI! perché sono quattro ore che stiamo parlando di tagliatelle, pollo, del motore, dell'ala e io c'ho fame... sono 2 giorni che non mangio.
Ah... una torta di mare. Era una torta di mare. Questo me lo ricordo perché mettono le vongole vereci sopra la torta; una novità ! Le vongole di marmo... marmo... marm... no, di mare... marmo, mare e marmo, fanno insieme; sai quelle cose tipo paglia e fieno? Fanno mare e marmo e mettono le vongole vereci, la li mortecci tua e maledett'amme' che oh, pe'...mi sono messo in mezzo a questo casino maledetto, che io non la volevo la torta, e n'gi dicevo: non la voglio! a me che sono entrato qua... e mentre stavamo in questo ristorante, che era un ristorante di ricchioni, il proprietario era ricchione, ma il più ricchione di tutti era tuo marito, disgrazieto maledetto! SI! perché sono quattro ore che stiamo parlando di tagliatelle, pollo, del motore, dell'ala e io c'ho fame... sono 2 giorni che non mangio.
Pasquale
Temi correlatiQuesta frase è presente in:
Commenta
Vieni avanti cretino: approfondimenti
Leggi le frasi di altri personaggi oltre a Pasquale e scopri di più sul film:
Frasi del film Vieni avanti cretino Trama e dati sul film Locandina e poster Film di Luciano Salce Vieni avanti cretino su Amazon
Breve trama del film
[da Wikipedia]
Roma, primi anni Ottanta. Pasquale Baudaffi è un detenuto appena uscito dal carcere romano di Regina Coeli; ad accoglierlo troverà il cugino Gaetano, che tenterà in varie occasioni di aiutarlo ad un percorso di reinserimento onesto nella società; egli proporrà svariate attività lavorative giacché impiegato presso un ufficio di collocamento e quindi a conoscenza di lavori con impiego immediato.
Franco Bracardi (Gaetano) in un fotogramma del film.
Da questa premessa partono una serie di scene; in primo luogo c'è la visita presso...Leggi di più
Frasi di attori o personalità celebri correlate al film