Aforismi
Accedi

Non ancora registrato? Registrati

DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.

Citazione dal film Vacanze in America di Peo

Non ce la faccio più, faccio gli stronzi a forma di hamburgher, i need pasta, spaghettoni belli freschi, you know ?!? [parlando degli hamburgher]

Dal film

Vacanze in America
Peo

Resta aggiornato sulle frasi dei film

Iscriviti alla NEWSLETTER

Temi correlati

Questa frase è presente in:

Commenta

Vacanze in America: approfondimenti

Leggi le frasi di altri personaggi oltre a Peo e scopri di più sul film:

Frasi del film Vacanze in America Trama e dati sul film Locandina e poster Film di Carlo Vanzina Vacanze in America su Amazon

Breve trama del film

[da Wikipedia]
Un gruppo di studenti della scuola cattolica San Crispino parte da Roma alla volta degli Stati Uniti per una vacanza di due settimane: la guida della scatenata comitiva è affidata al giovane insegnante di storia e geografia don Rodolfo da Ceprano, conosciuto da tutti come "don Buro", e da un sacerdote più anziano, l'insegnante di religione don Serafino.

La gita avrà dei risvolti notevolmente diversi per ogni partecipante: Alessio Liberatore, il narratore degli eventi, si innamorerà della bella Antonella, che proverà anche a...Leggi di più

Frasi di attori o personalità celebri correlate al film

Claudio Amendola Claudio Amendola
Gianmarco Tognazzi Gianmarco Tognazzi
Christian De Sica Christian De Sica
Carlo Vanzina Carlo Vanzina
Edwige Fenech Edwige Fenech
Jerry Calà Jerry Calà

Altri film da cui sono tratte celebri frasi e dialoghi

Commenta questa citazione dal film. La tua opinione è importante!

Condividi una bella frase

Il mare e la sorte si agitano sotto lo stesso soffio.

Il mare e la sorte si agitano sotto lo stesso soffio.

Victor Hugo

Victor Hugo

Ricevi LE FRASI PIÙ BELLE via e-mail