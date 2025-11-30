Aforismi
Citazione dal film Immaturi di Giorgio Romanini

Avete notato che gli amici di infanzia non sembrano mai invecchiare? È come se la prima immagine che registriamo rimanesse impressa per sempre nella nostra memoria, è come se il nostro cervello si affezionasse a quel primo ricordo decidendo di non aggiornarlo più, proteggendolo dalla polvere, rimuovendo i graffi, forse perché fermando il loro tempo abbiamo l'illusione di fermare anche il nostro.

Dal film

Immaturi
Giorgio Romanini

Immaturi: approfondimenti

Leggi le frasi di altri personaggi oltre a Giorgio Romanini (ruolo interpretato da Raoul Bova) e scopri di più sul film:

Breve trama del film

[da Wikipedia]
Un giorno come gli altri, ai 26 ex-studenti classe 1970 della sezione E del liceo Giulio Cesare di Corso Trieste, Roma, arriva una lettera dal Ministero della pubblica istruzione, che li informa dell'annullamento del loro diploma, conseguito 20 anni prima, per via della non-validità del titolo di studi di un membro della commissione dell'esame di maturità. I 26 si ritrovano, quindi, costretti a ripetere gli esami, per evitare di perdere non solo il diploma, ma anche eventuali titoli di studio conseguiti successivamente.

Tra questi...Leggi di più

