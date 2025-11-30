DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
Citazione dal film Immaturi di Giorgio Romanini
Avete notato che gli amici di infanzia non sembrano mai invecchiare? È come se la prima immagine che registriamo rimanesse impressa per sempre nella nostra memoria, è come se il nostro cervello si affezionasse a quel primo ricordo decidendo di non aggiornarlo più, proteggendolo dalla polvere, rimuovendo i graffi, forse perché fermando il loro tempo abbiamo l'illusione di fermare anche il nostro.
Giorgio Romanini
Breve trama del film
[da Wikipedia]
Un giorno come gli altri, ai 26 ex-studenti classe 1970 della sezione E del liceo Giulio Cesare di Corso Trieste, Roma, arriva una lettera dal Ministero della pubblica istruzione, che li informa dell'annullamento del loro diploma, conseguito 20 anni prima, per via della non-validità del titolo di studi di un membro della commissione dell'esame di maturità. I 26 si ritrovano, quindi, costretti a ripetere gli esami, per evitare di perdere non solo il diploma, ma anche eventuali titoli di studio conseguiti successivamente.
