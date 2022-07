Dialogo dal film Neerja

Resta aggiornato sulle frasi dei film Iscriviti alla NEWSLETTER

Commenti Non ci sono commenti. Pubblica tu il primo. Commenti Facebook Non ci sono commenti. Pubblica tu il primo.

Commenta

Neerja: approfondimenti

Leggi altri dialoghi, frasi celebri e curiosità tratte dal film Neerja:

Breve trama del film

[da Wikipedia]

Il film narra la reale vicenda dell'assistente di volo Neerja Bhanot che, nel 1986, si oppose eroicamente a un gruppo di terroristi che tentarono di dirottare il volo internazionale Pan Am 73, presso lo scalo aeroportuale di Karachi, in Pakistan.



Neerja Bhanot è una modella indiana e giovane hostess che lavora per una compagnia di viaggi intercontinentali, la Pan Am. La ragazza, reduce da un matrimonio infelice, aspira a continuare a fare sia la modella sia l'assistente di volo, frequentando i corsi di addestramento. È molto amata...Leggi di più

Altri film da cui sono tratte celebri frasi e dialoghi