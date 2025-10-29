Aforismi
Citazione dal film L'era glaciale di Sid

Adesso sei uno di noi, compare! La dignità non è proprio prevista! [a Diego]

Dal film

L'era glaciale
Sid

L'era glaciale: approfondimenti

Leggi le frasi di altri personaggi oltre a Sid e scopri di più sul film:

Frasi del film L'era glaciale

Breve trama del film

[da Wikipedia]
Il film è ambientato nella preistoria all'inizio dell'era glaciale, 20.000 anni fa. Uno scoiattolo di nome Scrat sta cercando un posto dove seppellire la sua ghianda e, conficcandola nel terreno, apre una crepa in una parete di ghiaccio. Al crollo di questa -crollo dal quale lo scoiattolo riesce a salvarsi- si vede un branco di animali di ogni tipo che sta viaggiando verso sud per sfuggire al freddo. Tra questi ci dovrebbe essere Sid, un bradipo alquanto imbranato e incapace di badare a se stesso, che però è stato lasciato indietro...

Non abbiamo tanto bisogno dell'aiuto degli amici, quanto della certezza del loro aiuto.

Preferisco essere un sognatore fra i più umili, immaginando quel che avverrà, piuttosto che essere signore fra coloro che non hanno sogni e desideri.

Ricevi LE FRASI PIÙ BELLE via e-mail