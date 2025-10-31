Aforismi
Citazione dal film Harry Potter e i Doni della Morte - Parte 2 di Albus Silente

Non provare pietà per i morti, Harry. Prova pietà per i vivi, e soprattutto per coloro che vivono senza amore. [a Harry Potter]

Dal film

Harry Potter e i Doni della Morte - Parte 2
Albus Silente

Le vicende ripartono da dove si erano interrotte alla fine del film Harry Potter e i Doni della Morte Parte 1. Harry ha abbandonato Hogwarts per cercare e distruggere gli Horcrux, oggetti in cui Lord Voldemort ha imprigionato una parte della propria anima. Dopo la fuga precipitosa da Villa Malfoy, i tre amici insieme ai prigionieri si rifugiano a Villa Conchiglia, dimora di Bill e Fleur. Qui, decidono di seppellire l'elfo Dobby, che li ha salvati. Mentre scava la tomba dell'elfo domestico, Harry ha modo di rimuginare sugli ultimi...Leggi di più

