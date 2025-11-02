Aforismi
Accedi

Non ancora registrato? Registrati

DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.

Citazione dal film Lo Hobbit - La battaglia delle cinque armate di Thorin Scudodiquercia

Se più persone considerassero la casa prima dell'oro, il mondo sarebbe un posto più felice.

Dal film

Lo Hobbit - La battaglia delle cinque armate
Thorin Scudodiquercia

Resta aggiornato sulle frasi dei film

Iscriviti alla NEWSLETTER

Temi correlati

Questa frase è presente in:

Commenta

Lo Hobbit - La battaglia delle cinque armate: approfondimenti

Leggi le frasi di altri personaggi oltre a Thorin Scudodiquercia e scopri di più sul film:

Frasi del film Lo Hobbit - La battaglia delle cinque armate Trama e dati sul film Locandina e poster Film di Peter Jackson Lo Hobbit - La battaglia delle cinque armate su Amazon

Breve trama del film

[da Wikipedia]
Il terribile drago Smaug, infuriato a causa del tentativo del nano Thorin Scudodiquercia e della sua compagnia di eliminarlo, attacca Pontelagolungo. Il governatore della città, terrorizzato, tenta disperatamente di fuggire, portando con sé (con l'aiuto del fido Alfrid e delle guardie) tutto l'oro possibile a bordo di una barca. Nel frattempo, Bard riesce a scappare dalla prigione dove era stato rinchiuso e, arrampicatosi su una torre, prova (senza successo) ad uccidere il drago con arco e frecce. Raggiunto dal figlio Bain, che ha...Leggi di più

Frasi di attori o personalità celebri correlate al film

Guillermo del Toro Guillermo del Toro
Christopher Lee Christopher Lee
Hugo Weaving Hugo Weaving
Peter Jackson Peter Jackson
Gigi Proietti Gigi Proietti
J. R. R. Tolkien J. R. R. Tolkien
Cate Blanchett Cate Blanchett
Benedict Cumberbatch Benedict Cumberbatch
Aidan Turner Aidan Turner
Ian McKellen Ian McKellen
Orlando Bloom Orlando Bloom

Trailer del film Lo Hobbit - La battaglia delle cinque armate

Altri film da cui sono tratte celebri frasi e dialoghi

Commenta questa citazione dal film. La tua opinione è importante!

Condividi una bella frase

C'è chi ti sceglie perché non ha altro e chi ti sceglie perché non vuole altro.

‐ Anonimo ‐

Ho tutta l'anima incrinata di brividi di stelle.

Ho tutta l'anima incrinata di brividi di stelle.

Salvatore Quasimodo

Salvatore Quasimodo

Ricevi LE FRASI PIÙ BELLE via e-mail