Aforismi
Accedi

Non ancora registrato? Registrati

DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.

Citazione dal film La principessa Mononoke di Narratore

In tempi remoti, la terra era coperta di foreste in cui, sotto le sembianze di immensi animali, si aggiravano da sempre gli spiriti della natura. Uomini e animali allora vivevano in armonia.

Dal film

La principessa Mononoke
Narratore

Resta aggiornato sulle frasi dei film

Iscriviti alla NEWSLETTER

Temi correlati

Questa frase è presente in:

Commenta

La principessa Mononoke: approfondimenti

Leggi le frasi di altri personaggi oltre a Narratore e scopri di più sul film:

Frasi del film La principessa Mononoke Trama e dati sul film Locandina e poster Film di Hayao Miyazaki La principessa Mononoke su Amazon

Breve trama del film

[da Wikipedia]
Un gigantesco demone cinghiale, in preda ad un maleficio, attacca il villaggio del giovane Ashitaka. Per salvare la propria gente il giovane è costretto ad ucciderlo, ma nello scontro viene ferito ed infettato dal maleficio. Consultato l'oracolo del villaggio, Ashitaka apprende che il maleficio lo porterà alla morte, perciò lascia per sempre la terra natia e s' incammina verso ovest, luogo di provenienza del demone, alla ricerca di una possibile cura.

Durante il viaggio, dopo essersi imbattuto nell'attacco di un villaggio da parte...Leggi di più

Frasi di attori o personalità celebri correlate al film

Hayao Miyazaki Hayao Miyazaki
Pino Insegno Pino Insegno

Altri film da cui sono tratte celebri frasi e dialoghi

Commenta questa citazione dal film. La tua opinione è importante!

Condividi una bella frase

È una cosa ben schifosa, il successo. La sua falsa somiglianza con il merito inganna gli uomini.

Victor Hugo

Victor Hugo

La mente è come un paracadute. Funziona solo se si apre.

La mente è come un paracadute. Funziona solo se si apre.

Albert Einstein

Albert Einstein

Ricevi LE FRASI PIÙ BELLE via e-mail