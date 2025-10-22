Aforismi
Accedi

Non ancora registrato? Registrati

DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.

Dialogo dal film Harry Potter e l'Ordine della Fenice

Lord Voldemort: Devi volerlo davvero Harry! L'ha ucciso se lo merita! Conosci l'incanto Harry ahhhh! Fallo! Così debole!

Albus Silente: Sciocco da parte tua venire qui stanotte, Tom. Gli Auror stanno per arrivare!

Lord Voldemort: Per allora io me ne sarò già andato e tu sarai morto!

Dal film

Harry Potter e l'Ordine della Fenice

Resta aggiornato sulle frasi dei film

Iscriviti alla NEWSLETTER

Commenta

Harry Potter e l'Ordine della Fenice: approfondimenti

Leggi altri dialoghi, frasi celebri e curiosità tratte dal film Harry Potter e l'Ordine della Fenice:

Frasi del film Harry Potter e l'Ordine della Fenice Trama e dati sul film Locandina e poster Film di David Yates Harry Potter e l'Ordine della Fenice su Amazon

Breve trama del film

[da Wikipedia]
Durante le vacanze estive, Harry è alle prese con suo cugino Dudley che continua ad insultarlo, ma improvvisamente due dissennatori attaccano sia Harry che Dudley (dato che quest'ultimo è un Babbano, non ha visto il dissennatore e pensa sia una maledizione causata da Harry). Harry è allora costretto a praticare un Patronus per respingere i dissennatori e a casa degli zii riceverà una Strillettera dal Ministero della Magia che gli annuncia che dovrà presentarsi a un'udienza disciplinare. Con l'appoggio testimoniale di Albus Silente e...Leggi di più

Frasi di attori o personalità celebri correlate al film

Daniel Radcliffe Daniel Radcliffe
Gary Oldman Gary Oldman
Emma Watson Emma Watson
Helena Bonham Carter Helena Bonham Carter
Emma Thompson Emma Thompson
John Williams John Williams
Ralph Fiennes Ralph Fiennes
Maggie Smith Maggie Smith

Altri film da cui sono tratte celebri frasi e dialoghi

Scrivi un commento. La tua opinione è importante!

Condividi una bella frase

Il sogno ad occhi aperti non è un vuoto mentale. È piuttosto il dono di un'ora che conosce la pienezza dell'anima.

Il sogno ad occhi aperti non è un vuoto mentale. È piuttosto il dono di un'ora che conosce la pienezza dell'anima.

Gaston Bachelard

Gaston Bachelard

Ricevi LE FRASI PIÙ BELLE via e-mail